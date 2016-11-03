Пособника террористов будут судить в Луганской области

Установлено, что в феврале 2015 года украинец инициировал и дал согласие на назначение его на должность так называемого заместителя председателя "Государственного комитета налогов и сборов" террористической организации "ЛНР" и сейчас активно участвует в деятельности структурного подразделения указанной террористической организации.

В августе 2015 года приспешнику террористов сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.

Поскольку указанное лицо скрывается от правоохранителей на временно оккупированной территории Луганской области, оно объявлено ​​в розыск и осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.