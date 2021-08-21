Поплавський, Дробович і понад 30 нардепів: хто ще попав під свіжі російські санкції. Повний список
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Під дію санкцій російського уряду потрапили український співак Михайло Поплавський, директор Інституту Нацпам'яті Антон Дробович та понад 30 народних депутатів 9-го скликання. УНН публікує повний список імен, які оновились в постанові Кабміну Росії від 20 серпня щодо санкцій проти українців.
Обмеження поширюються на:
1. Аліксійчук Олександр Васильович — український підприємець, народний депутат України 9-го скликання;
2. Арістов Юрій Юрійович — народний депутат України 9-го скликання, політик, український підприємець;
3. Бабак Сергій Віталійович — народний депутат 9-го скликання, Голова комітет з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді України IX скликання (з 29 серпня 2019 року);
4. Балога Віктор Іванович — народний депутат України 9 скликання;
5. Божик Валерій Іванович — народний депутат 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;
6. Бойко Олена Петрівна — народний депутат України 8-го скликання;
7. Войціцька Вікторія Михайлівна — український політик;
8. Володіна Дар’я Артемівна — народний депутат 9-го скликання, Голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності податкових органів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.
9. Грановський Олександр Геннадійович — народний депутат 4-го скликання, бізнесмен;
10. Гриневецький Сергій Рафаїлович — колишній депутат Верховної Ради, чинний голова Одеської обласної державної адміністрації з 27 листопада 2020 року;
11. Данилов Олексій Мячеславович — секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО);
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12. Демедюк Сергій Васильович — генерал поліції 3-го рангу, колишній начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з 21 жовтня 2019 року;
13. Денісова Людмила Леонтіївна — Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
14. Джапарова Еміне Айяровна — українська кримськотатарська політична та державна діячка, журналістка, перша заступниця міністра закордонних справ України;
15. Дробович Антон Едуардович — голова Українського інституту національної пам’яті;
16. Дубінський Олександр Анатолійович — народний депутат 9-го скликання;
17. Ємець Леонід Олександрович — колишній народний депутат України;
18. Єфремова Ірина Олексіївна — член Центральної виборчої комісії у 2018-2019 рр;
19. Журжій Андрій Валерійович — народний депутат України 8-го скликання;
20. Зеркаль Олена Володимирівна — колишня заступниця Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, з червня 2021 року радниця Міністра енергетики України;
21. Касай Геннадій Олександрович — народний депутат 9-го скликання;
22. Кауфман Борис Рафаїлович — підприємець;
23. Кираль Сергій Іванович;
24. Кірш Олександр Вікторович — колишній нардеп;
25. Кіссе Антон Іванович — народний депутат 9-го скликання;
26. Ковальов Олександр Іванович— народний депутат України 9-го скликання;
27. Ковальчук Наталія Володимирівна — колишній нардеп;
28. Колісник Анна Сергіївна — народний депутат 9-го скликання;
29. Копанчук Олена Євгенівна — народний депутат 9-го скликання;
30. Красов Олексій Ігорович — народний депутат 9-го скликання;
31. Кришин Олег Юрійович — Народний депутат України 8-го скликання;
32. Кулеба Дмитро Іванович — міністр закордонних справ України;
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33. Культенко Артем Валерійович — народний депутат 9-го скликання;
34. Куренной Володимир Костянтинович — колишній нардеп;
35. Кушнір Ігор Миколайович — президент Київміськбуду, віцепрезидент Будівельної палати України;
36. Леонов Олексій Олександрович — народний депутат 9-го скликання;
37. Льовочкін Сергій Володимирович — колишній голова Адміністрації Президента України, екс-народний депутат України, підприємець;
38. Льовочкіна Юлія Володимирівна — народний депутат, сестра Сергія Льовочкіна.
39. Лукашев Олександр Анатолійович — народний депутат 9-го скликання;
40. Ляшенко Анастасія Олексіївна — народний депутат 9-го скликання;
41. Макаренко Михайло Васильович — народний депутат 9-го скликання;
42. Маркевич Ярослав Володимирович — народний депутат 8-го скликання;
43. Марумяк Олег Романович — народний депутат 9-го скликання;
44. Матіос Марія Василівна — письменниця, сестра колишнього військового прокурора України Матіоса Анатолія;
45. Матківський Богдан Миронович — колишній народний депутат;
46. Мейдич Олег Леонідович — народний депутат 9-го скликання;
47. Мінько Сергій Анатолійович — народний депутат 9-го скликання;
48. Міщенко Сергій Григорович — народний депутат 8-го скликання;
49. Негой Федір Федорович — колишній нардеп;
50. Нестеренко Кирилл Олександрович — народний депутат 9-го скликання;
51. Ніконов Ігор Володимирович — підприємець, радник мера Києва Віталія Кличка;
52. Новак Наталія Василівна — народний депутат 8-го скликання;
53. Одарченко Андрій Миколайович — народний депутат 9-го скликання;
54. Одарченко Юрій Віталійович — колишній Голова Херсонської обласної державної адміністрації, екс-нардеп.
55. Осмоловська Альона Олександрівна;
56. Паламарчук Микола Петрович — колишній народний депутат України. Генерал поліції першого рангу у відставці;
57. Палиця Ігор Петрович — колишній Голова Одеської обласної державної адміністрації, народний депутат 9-го скликання;
58. Пацкан Валерій Васильович — колишній нардеп, голова Рахункової палати України;
59. Пашковський Максим Ігорович — народний депутат 9-го скликання;
60. Підлісецький Лев Теофілович — колишній Народний депутат України;
61. Поляк Владіслав Миколайович — народний депутат 9-го скликання;
62. Пономарьов Олександр Сергійович — народний депутат 8-го скликання;
63. Поплавський Михайло Михайлович — співак, екс-нардеп, ректор Київського університету культури і мистецтв;
64. Резніченко Валентин Михайлович — колишній Голова Запорізької обласної державної адміністрації;
65. Романова Анна Анатоліївна — екс-нардеп;
66. Романюк Роман Сергійович — колишній Народний депутат України;
67. Рубльов Вячеслав Володимирович — народний депутат 9-го скликання;
68. Савка Іван Іванович — народний депутат України 8-го скликання;
69. Савченко Надія Вікторівна — колишній народний депутат;
70. Савчук Юрій Петрович — колишній народний депутат;
71. Сова Олександр Георгійович — народний депутат 9-го скликання;
72. Соловйов Олексій Станіславович — заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони;
73. Тарасенко Тарас Петрович — народний депутат 9-го скликання;
74. Холодов Андрій Іванович — народний депутат 9-го скликання;
75. Яковенко Євген Геннадійович — народний депутат 9-го скликання;
76. Яковлєва Неллі Іллівна — народний депутат 9-го скликання.
Нагадаємо
Минулого разу уряд Росії розширив свій перелік підсанкційних українців у грудні 2020 року. Тоді у список додали, зокрема, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, першого заступника спікера парламенту Руслана Стефанчука, голову делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько.
Вперше Російська Федерація ввела санкції проти України у 2015 році. Росія також ввела аналогічні заходи щодо низки країн, які підтримали антиросійські санкції у зв’язку з анексією Криму та агресією на Донбасі.
Раніше було опубліковано окремі імена з цього списку.