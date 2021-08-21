Росія ввела санкції проти 73 українців: у списку глава МЗС України, секретар РНБО

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов і ще понад 70 чоловік поповнили перелік фізичних осіб, щодо яких Росія ввела економічні санкції. Оновлену версію списку затвердив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, передає УНН із посиланням на офіційний портал правової інформації Росії.

Деталі

Так, кількість осіб, включених до переліку, збільшилася з 849 до 922. Крім Кулеби і Данилова, в нього увійшли уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, губернатор Дніпропетровської області Валентин Резниченко. Також в список включені перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, депутат Верховної ради Олександр Дубинський, колишній заступник міністра закордонних справ, а нині - радник міністра енергетики України Олена Зеркаль, колишня нардеп Ради Надія Савченко.

Нагадаємо

У грудні 2020 року росія також вводила санкції проти низки українців. Тоді, наприклад, під санкції попав Денис Монастирський, який влітку 2021 року став міністром внутріншіх справ України, змінивши на посаді Арсена Авакова.

Напередодні США ввели санкції проти суден та компаній через "Північний потік-2". Білий дім також буде вводити санкції проти трубопроводів РФ.

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