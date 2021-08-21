Россия ввела санкции против 73 украинцев: в списке глава МИД Украины, секретарь СНБО и Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек пополнили перечень физических лиц, в отношении которых Россия ввела экономические санкции. Обновленную версию списка утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает УНН со ссылкой на официальный портал правовой информации России.
Детали
Так, количество лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. Также в список включены первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной Рады Александр Дубинский, бывший заместитель министра иностранных дел, а ныне — советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, бывшая нардеп Совета Надежда Савченко и другие.
Напомним
В декабре 2020 года Россия также вводила санкции против ряда украинцев. Тогда, например, под санкции попал Денис Монастырский, который летом 2021 года стал министром внутренних дел Украины, сменив на посту Арсена Авакова.
Накануне США ввели санкции против судов и компаний через “Северный поток-2”. Белый дом также будет вводить санкции против трубопроводов РФ.