Кулеба про санкції Москви: Росія обіцяла помститися мені за Кримську платформу

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Київ • УНН

 • 27033 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Голова Міністерства закордоннах України Дмитро Кулеба відреагував на санкції Російської Федерації проти українських чиновників та політиків, пояснивши це бажання Москви помститися за Кримську платформу, пише УНН з посиланням на його Twitter.

Цитата

“Росія обіцяла, що помститься мені за Кримську платформу. Помстилася. Але нас це не зупинить. Крим — це Україна”, — написав він.

Контекст

Мова йде про економічні санкції, які Росія запровадила проти 73 українців. У список потрапили глава МЗС України Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов.

Крім Кулеби і Данилова, в нього увійшли уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, губернатор Дніпропетровської області Валентин Резниченко. Також в список включені перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, депутат Верховної ради Олександр Дубинський, колишній заступник міністра закордонних справ, а нині — радник міністра енергетики України Олена Зеркаль, колишня нардеп Ради Надія Савченко та інші.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов, який потрапив у санкційний список Росії назвав це найкращим подарунком до 30-річчя Незалежності України.

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