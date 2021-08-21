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Данілов про санкції РФ: це найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України

Київ • УНН

 • 33043 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов, який потрапив у санкційний список Росії назвав це найкращим подарунком до 30-річчя Незалежності України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави”, — заявив Данілов.

Деталі

Зокрема він пообіцяв виправдати “високу довіру” і зробити ще більше на посаді Секретаря РНБО.

“Обіцяю зробити ще більше на посаді Секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання щодо будь-якої присутності „русского мира“ і його агентів впливу в українському житті — як кажуть в народі, „щоб і духу не було“!”, — додав Данілов.

Контекст

Мова йде про економічні санкції, які Росія запровадила проти 73 українців. У список потрапили глава МЗС України Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов.

Крім Кулеби і Данилова, в нього увійшли уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, губернатор Дніпропетровської області Валентин Резниченко. Також в список включені перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, депутат Верховної ради Олександр Дубинський, колишній заступник міністра закордонних справ, а нині — радник міністра енергетики України Олена Зеркаль, колишня нардеп Ради Надія Савченко та інші.

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