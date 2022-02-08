Попит на кредити зростає на 10-12% напередодні Дня закоханих та 8 березня

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 53491 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 87231 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 97063 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 124975 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 132243 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 114990 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 133444 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167605 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179331 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215574 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 205241 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 278072 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 73163 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 50304 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 68559 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 278072 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 205241 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 302646 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 421308 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 672601 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 18675 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 68559 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102165 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139421 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164125 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Попит на кредити зростає на 10-12% напередодні Дня закоханих та 8 березня

Попит на кредити зростає на 10-12% напередодні Дня закоханих та 8 березня

Київ • УНН

 • 13028 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Споживчий попит в Україні на період так званого Love Season (День Святого Валентина та Міжнародний жіночий день) зростає. За даними щорічного дослідження Love Index міжнародної платіжної системи Mastercard, у 2020 році лише напередодні 14 лютого українці витратили понад 560 млн грн. Для оплати подарунків не завжди вистачає власних коштів, а тому зростає попит на споживче кредитування, передає УНН.

Деталі

За підрахунками компанії CreditKasa, у період Love Season кількість заявок від потенційних позичальників зростає на 10-12%. При цьому найбільший попит на кредити виникає напередодні Дня закоханих. До 8 березня активність позичальників знижується.

"У лютому-березні на ринку послуг кредитування спостерігається підвищений попит, і часто ці місяці демонструють найкращі результати за увесь рік. Зумовлено це початком відкладених на весну покупок, а також оптимістичнішими настроями серед споживачів напередодні теплого сезону. Щодо самих свят, то більший сплеск ми спостерігаємо перед Днем закоханих: окрім зростання кількості заявок, зростає і сума запиту — на 20%. Потреба у позиках перед 8 березня значно нижча. У цей період багато хто отримує зарплату і не потребує кредиту“,— пояснивдиректор з маркетингу CreditKasa Віталій Соловйов.

За оцінками CreditKasa, у лютому-березні 2022 року варто очікувати зростання обсягу виданих кредитів на 5-7% на тлі зростання кількості заявок на 10-12%. Диспропорція виникає через посилення ризикових політик з урахуванням поточного рівня боргового навантаження населення. З іншого боку, цього року слід також враховувати вплив геополітичних подій.

“Окрім прагнення обрати якісний подарунок для близької людини, зростання середньої суми кредиту буде пов’язане і з загальним подорожчанням споживчого кошика. За даними Держстату, у 2021 році рівень інфляції становив 10%. Відповідно, очікується збільшення цін на категорії товарів, які найчастіше обирають на подарунок”, — зазначив Віталій Соловйов.

Для підготовки до високого попиту та оперативного реагування на заявки CreditKasa резервує додаткові фінансові засоби, серверні потужності, а також залучає більше персоналу для обслуговування запитів клієнтів.

“У період пандемії онлайн-шопінг став звичним для українців. Коли власних коштів на купівлю бракує, рітейлери пропонують різні варіанти оплати, у тому числі за рахунок кредитів. Як правило, якщо в передсвятковий період покупець уже обрав товар онлайн, то хоче отримати його якнайшвидше. Тому цінується не лише доступність фінансів, а й швидкість прийняття рішення про видачу кредиту. Наприклад, первинні клієнти CreditKasa можуть отримати гроші на картку вже за 10 хвилин після звернення до компанії. При повторних зверненнях цей період може скоротитися до 2-х хвилин”, — розповів Віталій Соловйов.

Обслуговування кредитів, взятих під час Love Season, зазвичай нічим не відрізняється від звичайних позик. Клієнти намагаються відповідально підходити до фінансових зобов’язань, а у разі непередбачених обставин можуть скористатися пролонгацією.

“Подарунки на День Закоханих та Міжнародний жіночий день найчастіше плануються заздалегідь і не належать до великих витрат. Найчастіше ці позики обслуговуються у нормальному режимі. Хоча певний вплив на економіку компанії має збільшення у цей час частки чоловіків-позичальників. А вони, як відомо, ставляться до термінів виконання кредитних зобов’язань менш дисципліновано, ніж жінки”, — пояснив Віталій Соловйов.

Крім того, у період свят CreditKasa планує запустити не лише тематичну рекламну комунікацію, а й спеціальний майданчик podarunok.creditkasa.ua. На майданчику буде зібрано яскраві, незвичайні та оригінальні подарунки, які можна придбати в українських інтернет-магазинах. Таким чином, CreditKasa допоможе клієнтам приємно здивувати своїх рідних та близьких.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$254.68
Brent
$74.04
S&P 500
$5,573.13
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83