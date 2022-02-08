Попит на кредити зростає на 10-12% напередодні Дня закоханих та 8 березня

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За підрахунками компанії CreditKasa, у період Love Season кількість заявок від потенційних позичальників зростає на 10-12%. При цьому найбільший попит на кредити виникає напередодні Дня закоханих. До 8 березня активність позичальників знижується.

"У лютому-березні на ринку послуг кредитування спостерігається підвищений попит, і часто ці місяці демонструють найкращі результати за увесь рік. Зумовлено це початком відкладених на весну покупок, а також оптимістичнішими настроями серед споживачів напередодні теплого сезону. Щодо самих свят, то більший сплеск ми спостерігаємо перед Днем закоханих: окрім зростання кількості заявок, зростає і сума запиту — на 20%. Потреба у позиках перед 8 березня значно нижча. У цей період багато хто отримує зарплату і не потребує кредиту“,— пояснивдиректор з маркетингу CreditKasa Віталій Соловйов.

За оцінками CreditKasa, у лютому-березні 2022 року варто очікувати зростання обсягу виданих кредитів на 5-7% на тлі зростання кількості заявок на 10-12%. Диспропорція виникає через посилення ризикових політик з урахуванням поточного рівня боргового навантаження населення. З іншого боку, цього року слід також враховувати вплив геополітичних подій.

“Окрім прагнення обрати якісний подарунок для близької людини, зростання середньої суми кредиту буде пов’язане і з загальним подорожчанням споживчого кошика. За даними Держстату, у 2021 році рівень інфляції становив 10%. Відповідно, очікується збільшення цін на категорії товарів, які найчастіше обирають на подарунок”, — зазначив Віталій Соловйов.

Для підготовки до високого попиту та оперативного реагування на заявки CreditKasa резервує додаткові фінансові засоби, серверні потужності, а також залучає більше персоналу для обслуговування запитів клієнтів.

“У період пандемії онлайн-шопінг став звичним для українців. Коли власних коштів на купівлю бракує, рітейлери пропонують різні варіанти оплати, у тому числі за рахунок кредитів. Як правило, якщо в передсвятковий період покупець уже обрав товар онлайн, то хоче отримати його якнайшвидше. Тому цінується не лише доступність фінансів, а й швидкість прийняття рішення про видачу кредиту. Наприклад, первинні клієнти CreditKasa можуть отримати гроші на картку вже за 10 хвилин після звернення до компанії. При повторних зверненнях цей період може скоротитися до 2-х хвилин”, — розповів Віталій Соловйов.

Обслуговування кредитів, взятих під час Love Season, зазвичай нічим не відрізняється від звичайних позик. Клієнти намагаються відповідально підходити до фінансових зобов’язань, а у разі непередбачених обставин можуть скористатися пролонгацією.

“Подарунки на День Закоханих та Міжнародний жіночий день найчастіше плануються заздалегідь і не належать до великих витрат. Найчастіше ці позики обслуговуються у нормальному режимі. Хоча певний вплив на економіку компанії має збільшення у цей час частки чоловіків-позичальників. А вони, як відомо, ставляться до термінів виконання кредитних зобов’язань менш дисципліновано, ніж жінки”, — пояснив Віталій Соловйов.

Крім того, у період свят CreditKasa планує запустити не лише тематичну рекламну комунікацію, а й спеціальний майданчик podarunok.creditkasa.ua. На майданчику буде зібрано яскраві, незвичайні та оригінальні подарунки, які можна придбати в українських інтернет-магазинах. Таким чином, CreditKasa допоможе клієнтам приємно здивувати своїх рідних та близьких.