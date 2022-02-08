Спрос на кредиты возрастает на 10-12% накануне Дня Влюбленных и 8 марта

Детали

Согласно подсчетам компании CreditKasa, в период Love Season количество заявок потенциальных заемщиков возрастает на 10-12%. При этом наибольший спрос на кредиты возникает в канун Дня Влюбленных. Перед 8 марта активность заемщиков выражена меньше.

“В феврале-марте на рынке услуг кредитования наблюдается повышенный спрос и часто эти месяцы демонстрируют наилучшие результаты в разрезе года. Обусловлено это стартом отложенных на весну покупок, а также более оптимистичными потребительскими настроениями накануне теплого сезона. Что касается непосредственно праздников, бОльший всплеск мы наблюдаем перед Днем Влюбленных: помимо роста заявок, возрастает и запрашиваемая сумма на 20%. Потребность в заемных средствах перед 8 марта значительно ниже. В этот период многие получают зарплату и не так нуждаются в кредите”, — пояснил директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.

По оценкам CreditKasa, в период февраль-март 2022 года нужно также ожидать роста объема выданных кредитов на 5-7% на фоне роста количества заявок на 10-12%. Диспропорция возникает по причине ужесточения рисковых политик с учетом текущего уровня долговой нагрузки населения. С другой стороны, в этом году нужно учитывать влияние фактора геополитических событий.

“Помимо стремления выбрать качественный подарок для близкого человека, рост средней суммы кредита будет связан и с общим удорожанием потребительской корзины. По данным Госстата, в 2021 году уровень инфляции составил 10%. Соответственно, можно ожидать увеличения цен на категории товаров, которые чаще всего выбираются как подарок”, — отметил Виталий Соловьев.

Для подготовки к высокому спросу и оперативному реагированию на заявки CreditKasa резервирует дополнительные финансовые средства, серверные мощности, а также привлекает больше персонала для обслуживания запросов клиентов.

“В период пандемии онлайн шоппинг стал еще более привычным для украинцев. Когда собственных средств на покупку не хватает, ритейлеры предлагают различные варианты оплаты, в том числе и за счет кредитов. Как правило, если в предпраздничный период покупатель уже выбрал товар онлайн, то хочет получить его как можно скорее. Поэтому ценится не только доступность финансов, но и скорость принятия решения о выдаче кредита. К примеру, первичные клиенты CreditKasa могут получить деньги на карту уже через 10 минут после обращения в компанию. Для повторных обращений этот период может сократиться до 2-х минут”, — рассказал Виталий Соловьев.

Обслуживание кредитов, взятых во время Love Season, как правило, ничем не отличается от обычных займов. Клиенты стараются ответственно подходить к финансовым обязательствам, а в случае непредвиденных обстоятельств могут воспользоваться пролонгацией.

“Подарки на День Влюбленных и Международный женский день зачастую планируются заранее и не относятся к крупным тратам. Чаще всего эти займы обслуживаются в нормальном режиме. Хотя некоторое влияние на экономику компании есть в связи с увеличением в этот период доли мужчин-заемщиков. А они, как известно, менее дисциплинировано относятся к срокам выполнения обязательств по кредиту, чем женщины”, — пояснил Виталий Соловьев.

Также, на период праздников CreditKasa планирует запустить не только тематическую рекламную коммуникацию, но и специальную площадку podarunok.creditkasa.ua. На площадке будут собраны яркие, необычные и оригинальные подарки, которые можно купить в украинских интернет-магазинах. Таким образом, CreditKasa поможет клиентам приятно удивить своих родных и близких.