Попередні слухання у справі Сущенка відбудуться 27 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Попередні слухання у справі українського політв'язня в Росії Романа Сущенка відбудуться 27 березня. Про це в Twitter повідомив адвокат Сущенко Марк Фейгін, передає УНН.
"Попередні слухання у справі Романа Сущенка відбудуться в Московському міському суді 27 березня 2018 року о 10:00", - повідомив М.Фейгін.
Нагадаємо, в лютому Сущенко зустрівся зі своєю дружиною і дочкою.
Попередні слухання у справі Романа Сущенко відбудуться в Московському міському суді 27 березня 2018 року в 10.00.- Mark Feygin (@FeyginMark) 20 березня 2018 р.