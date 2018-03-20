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Попередні слухання у справі Сущенка відбудуться 27 березня

Попередні слухання у справі Сущенка відбудуться 27 березня

Київ • УНН

 • 9256 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Попередні слухання у справі українського політв'язня в Росії Романа Сущенка відбудуться 27 березня. Про це в Twitter повідомив адвокат Сущенко Марк Фейгін, передає УНН.

"Попередні слухання у справі Романа Сущенка відбудуться в Московському міському суді 27 березня 2018 року о 10:00", - повідомив М.Фейгін.

Нагадаємо, в лютому Сущенко зустрівся зі своєю дружиною і дочкою.

Попередні слухання у справі Романа Сущенко відбудуться в Московському міському суді 27 березня 2018 року в 10.00.

- Mark Feygin (@FeyginMark) 20 березня 2018 р.

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