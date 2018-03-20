Предварительные слушания по делу Сущенко состоятся 27 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Предварительные слушания по делу украинского политзаключенного в России Романа Сущенко состоятся 27 марта. Об этом в Twitter сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает УНН.
"Предварительные слушания по делу Романа Сущенко состоятся в Московском городском суде 27 марта 2018 года в 10:00", - сообщил М.Фейгин.
Напомним, в феврале Сущенко встретился со своей женой и дочерью.
Предварительные слушания по делу Романа Сущенко состоятся в Московском городском суде 27 марта 2018 года в 10.00.— Mark Feygin (@FeyginMark) 20 березня 2018 р.