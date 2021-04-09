Понесли чергові кадрові втрати: два гравці "Баварії" травмувались у грі з "ПСЖ"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Двоє футболістів "Баварії" одержали травми за підсумками першого протистояння 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт мюнхенців.
Деталі
Леон Горецька і Ніклас Зюле отримали травми і були вимушено замінені. Стан футболістів прокоментував головний наставник команди Ханс Флік.
Цитата
“У Леона і Нікласа м’язові ушкодження. Наскільки вони вибули буде ясно за результатами обстеження”, — заявив Флік.
Відзначимо, що Горецка цього сезону відіграв 21 матч і забив 5 голів при 7 гольових передачах. В активі Зюле 19 поєдинків і один гол.
Що передувало цьому
В клубному лазареті мюнхенців також знаходяться Левандовскі та Гнарбі.
Нагадаємо
“ПСЖ” завоював гостьовий виграш над “Баварією”.