Понесли чергові кадрові втрати: два гравці "Баварії" травмувались у грі з "ПСЖ"

Деталі

Леон Горецька і Ніклас Зюле отримали травми і були вимушено замінені. Стан футболістів прокоментував головний наставник команди Ханс Флік.

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“У Леона і Нікласа м’язові ушкодження. Наскільки вони вибули буде ясно за результатами обстеження”, — заявив Флік.

Відзначимо, що Горецка цього сезону відіграв 21 матч і забив 5 голів при 7 гольових передачах. В активі Зюле 19 поєдинків і один гол.

Що передувало цьому

В клубному лазареті мюнхенців також знаходяться Левандовскі та Гнарбі.

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