Плей-офф Ліги чемпіонів: дубль Мбаппе допоміг "ПСЖ" обіграти "Баварію"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Мюнхенська "Баварія" зазнала поразки у першій баталії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА із "ПСЖ", передає кореспондент УНН.
Деталі
Матч розпочався жваво. На другій хвилині екс-нападник “ПСЖ” Шупо-Мотінг головою відправив м’яч у поперечину володінь французів, а на наступній хвилині гості відповіли голом. Неймар віддав проникаючу передачу на Мбаппе і нападник пробив у голкіпера Нойєра від якого м’яч влетів у сітку.
На 28 хвилині “Баварія” пропустила вихід Неймара на Нойєра — бразилець був влучним. До перерви Шупо-Мотінг нівелював відставання в один м’яч.
Після перерви команди обмінялися голами — Мюллер за німців і Мбаппе за “ПСЖ”. Як наслідок — 2:3.
Доповнення
Участь у баталії не зуміли прийняти Левандовскі та Гнарбі у “Баварії”, а у “ПСЖ” пропускали гру Верратті і п’ять його партнерів по клубу.