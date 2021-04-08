Плей-офф Лиги чемпионов: дубль Мбаппе помог "ПСЖ" обыграть "Баварию"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Мюнхенская "Бавария" потерпела поражение в первой баталии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с "ПСЖ", передает корреспондент УНН.
Детали
Матч начался живо. На второй минуте экс-нападающий “ПСЖ” Шупо-Мотинг головой отправил мяч в перекладину владений французов, а на следующей минуте гости ответили голом. Неймар отдал проникающую передачу на Мбаппе и нападающий пробил в голкипера Нойера от которого мяч влетел в сетку.
На 28 минуте “Бавария” пропустила выход Неймара на Нойера — бразилец был точен. До перерыва Шупо-Мотинг нивелировал отставание в один мяч.
После перерыва команды обменялись голами — Мюллер немцев и Мбаппе за “ПСЖ”. Как следствие — 2:3.
Дополнение
Участие в баталии не сумели принять Левандовски и Гнарби в “Баварии”, а в “ПСЖ” пропускали игру из Верратти и пять его партнеров по клубу.