Понесли очередные кадровые потери: два игрока "Баварии" травмировались в игре с "ПСЖ"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Двое футболистов "Баварии" получили травмы по итогам первого противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.
Детали
Леон Горецкая и Никлас Зюле получили травмы и были вынуждены заменены. Состояние футболистов прокомментировал главный тренер команды Ханс Флик.
Цитата
“В Леона и Никласа мышечные повреждения. Насколько они выбыли будет ясно по результатам обследования”, — заявил Флик.
Отметим, что Горецкий в этом сезоне сыграл 21 матч и забил 5 голов при 7 голевых передачах. В активе Зюле 19 поединков и один гол.
Что предшествовало этому
В клубном лазарете мюнхенцев также находятся Левандовски и Гнарби.
Напомним
“ПСЖ” завоевал гостевой выигрыш над “Баварией”.