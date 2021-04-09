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Понесли очередные кадровые потери: два игрока "Баварии" травмировались в игре с "ПСЖ"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Двое футболистов "Баварии" получили травмы по итогам первого противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.

Детали

Леон Горецкая и Никлас Зюле получили травмы и были вынуждены заменены. Состояние футболистов прокомментировал главный тренер команды Ханс Флик.

Цитата

“В Леона и Никласа мышечные повреждения. Насколько они выбыли будет ясно по результатам обследования”, — заявил Флик.

Отметим, что Горецкий в этом сезоне сыграл 21 матч и забил 5 голов при 7 голевых передачах. В активе Зюле 19 поединков и один гол.

Что предшествовало этому

В клубном лазарете мюнхенцев также находятся Левандовски и Гнарби.

Напомним

“ПСЖ” завоевал гостевой выигрыш над “Баварией”.

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