Понад півтори тисячі родин отримали психоемоційну підтримку на проєкті "Відновись" Фонду Вадима Столара
Київ • УНН
Понад півтори тисячі родин отримали психоемоційну підтримку на проєкті "Відновись" Фонду Вадима Столара.
Благодійний фонд Вадима Столара провів восьмий етап проєкту "Відновись", який відбувся у готелі VitaPark Поляна у Закарпатській області. Тут його учасники з-поміж родин захисників України змогли отримати необхідну допомогу, підтримку та увагу.
Цей етап "Відновись" відбувся за дещо зміненими правилами – зокрема, команда проєкту оновила перелік категорій учасників.
"Цього разу в проєкті беруть участь сім’ї, які чекають батька з полону, родини, у яких батько зник безвісти, та сім’ї наших героїв, які полягли на полі бою", – розповіла Наталія Приходько, волонтерка Фонду.
За її словами, темою цього літнього сезону "Відновись" стала Україна.
"Ми згадували наші традиції та звичаї, ліпили вареники, одягали національне вбрання. Адже дуже важливо постійно пам'ятати про свою ідентичність та не дати ворогові стерти наш національний код", – пояснила волонтерка.
Зазначимо, що на проєкті діти та мами не лише відпочивають. З ними багато працюють спеціалісти – психологи, арттерапевти, аніматори. Однак і розваг, яких у наш час так не вистачає дітям, також достатньо. Команда організовує для учасників тематичні свята, концерти, проводить конкурси, і навіть влаштовує справжній похід у гори з наметами та співами під гітару.
А ще на восьмому етапі проєкту його учасники з допомогою волонтерів підготували та записали музичний трек, присвячений "Відновись".
"Цього літа проєкту "Відновись" виповнюється два роки. За цей час ми змогли надати психологічну підтримку понад півтори тисячі родин. Найбільше натхнення та нагорода для нас – бачити, як під час проєкту мами та їхні діти емоційно перезавантажуються, отримують друге дихання та нову мотивацію для подальшого життя", – сказав Вадим Столар, засновник Фонду.