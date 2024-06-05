Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара.

Благотворительный фонд Вадима Столара провел восьмой этап проекта "Відновись", который состоялся в отеле VitaPark Поляна в Закарпатской области. Здесь его участники из семей защитников Украины смогли получить необходимую помощь, поддержку и внимание.

Этот этап "Відновись" состоялся по несколько измененным правилам – в частности, команда проекта обновила перечень категорий участников.

"На этот раз в проекте принимают участие семьи, которые ждут отца из плена, семьи, в которых отец пропал без вести, и семьи наших героев, которые полегли на поле боя", – рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда.

По ее словам, темой этого летнего сезона "Відновись" стала Украина.

"Мы вспоминали наши традиции и обычаи, лепили вареники, одевали национальную одежду. Ведь очень важно постоянно помнить о своей идентичности и не дать врагу стереть наш национальный код", – пояснила волонтер.

Отметим, что на проекты дети и мамы не только отдыхают. С ними много работают специалисты – психологи, арттерапевты, аниматоры. Однако и развлечений, которых в наше время так не хватает детям, также достаточно. Команда организует для участников тематические праздники, концерты, проводит конкурсы, и даже устраивает настоящий поход в горы с палатками и песнопениями под гитару.

А еще на восьмом этапе проекта его участники с помощью волонтеров подготовили и записали музыкальный трек, посвященный "Відновись".

"Этим летом проекту "Відновись" исполняется два года. За это время мы смогли оказать психологическую поддержку более полутора тысяч семей. Самое большое вдохновение и награда для нас – видеть, как во время проекта мамы и их дети эмоционально перезагружаются, получают второе дыхание и новую мотивацию для дальнейшей жизни", – сказал Вадим Столар, основатель Фонда.