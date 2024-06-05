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Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара
Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара.
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
Даниил Гетманцев, председатель налогового комитета Рады пытается влиять на суд через общественное мнение и перебирает на себя роль судьи при определении законности решения в уголовном производстве в отношении нелегального табака.
Таиланд присоединится к саммиту мира в Швейцарии
Таиланд присоединится к саммиту мира в Швейцарии 15-16 июня.
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов нарушают права владельцев банков, включая право на беспрепятственное владение имуществом, из-за отсутствия надлежащего судебного контроля за их действиями, что приводит к потенциальным злоупотреблениям и невозможности эффективно обжаловать решение о выводе банков с рынка или их ликвидации.
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было повреждено более 210 000 зданий, причем около половины из них расположены в восточной части страны.
Армия рф атаковала село в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи: двое пострадавших
В Херсонской области российская армия атаковала село Ингулец, ранив двух мужчин в возрасте 58 и 47 лет во время доставки гуманитарной помощи, которые были госпитализированы для лечения.
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ.
Tesla, вероятно, потратит $3-4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году
В 2024 году Tesla, вероятно, потратит 3-4 миллиарда долларов на оборудование Nvidia для своих приложений искусственного интеллекта.
Плетенчук прокомментировал выставленные россией барж вдоль Крымского моста
российские оккупанты разместили вдоль Крымского моста старые баржи в качестве барьера для защиты сооружения от потенциальных атак беспилотников украинских ВМС.
В Днепре задержали агентку российского гру и ее дочь, которая восхваляла путина
Служба безопасности задержала в Днепре агентку гру и ее дочь, которые восхваляли путина и российские оккупационные войска. Женщине было поручено корректировать огонь противника по позициям украинских военных в Днепропетровской области.