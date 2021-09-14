Понад півтисячі співробітників трьох судів Одеси було евакуйовано під час перевірки на вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сьогодні 580 осіб було евакуйовано правоохоронцями під час перевірки інформації про замінування відразу трьох судових установ Одеси, передає УНН.
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У результаті перевірки з'ясувалося, що інформація виявилася помилковою.
Нагадаємо, вранці 14 вересня в поліцію Одеської області надійшли анонімні телефонні повідомлення про загрозу вибухів в будівлях Київського районного суду на вулиці Варненській, Південно-Західного апеляційного господарського суду на проспекті Шевченка і П'ятого апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна.
На всі три об'єкта виїхали слідчо-оперативні групи з фахівцями-вибухотехніками і кінологами. Після двох годин перевірки з'ясувалося, що повідомлення були помилковими.