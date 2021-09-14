Более полутысячи сотрудников трех судов Одессы было эвакуировано во время проверки на взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Сегодня 580 человек было эвакуировано правоохранителями во время проверки информации о минировании сразу трех судебных учреждений Одессы, передает УНН.
Детали
В результате проверки выяснилось, что информация оказалась ложной.
Напомним, утром 14 сентября в полицию Одесской области поступили анонимные телефонные сообщения об угрозе взрывов в зданиях Киевского районного суда на улице Варненской, Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко и Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина.
На все три объекта выехали следственно-оперативные группы со специалистами-взрывотехниками и кинологами. После двух часов проверки выяснилось, что сообщения были ложными.