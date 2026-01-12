Понад пів сотні поїздів затримуються в дорозі, два з них на більше ніж 4 години - Укрзалізниця
Київ • УНН
Укрзалізниця повідомила про затримку 55 поїздів, середній час запізнення становить 2 години. Два поїзди затримуються на понад 4 години, вхід до платних залів очікування для пасажирів з квитками безкоштовний.
У дорозі затримуються 55 поїздів, середній час запізнення - 2 години, повідомили у понеділок в Укрзалізниці, пише УНН.
На поточну добу низка поїздів відхиляється від графіка. Середній час запізнення - 2 години
На спеціалізованому сайті УЗ про затримки поїздів вказано, що затримують в дорозі 55 поїздів, два з них - на понад 4 години.
"Ми робимо все можливе, щоб доставити пасажирів максимально швидко та безпечно. (...) На час вимушених затримок вхід до платних залів очікування на вокзалах є безкоштовним для пасажирів із квитками", - зазначили в УЗ.
