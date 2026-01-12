Понад пів сотні поїздів затримуються в дорозі, два з них на більше ніж 4 години - Укрзалізниця

$43.080.09
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 16580 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 15102 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 19564 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 30112 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 37449 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 33644 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 31701 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 60942 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 39477 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Популярнi новини
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10 • 15336 перегляди
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 8872 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму05:52 • 13119 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 13230 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 6746 перегляди
Публікації
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 1958 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 7322 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 7320 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 13592 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 60942 перегляди
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 22083 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 20236 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 27179 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 29670 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 85648 перегляди
Понад пів сотні поїздів затримуються в дорозі, два з них на більше ніж 4 години - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Укрзалізниця повідомила про затримку 55 поїздів, середній час запізнення становить 2 години. Два поїзди затримуються на понад 4 години, вхід до платних залів очікування для пасажирів з квитками безкоштовний.

Понад пів сотні поїздів затримуються в дорозі, два з них на більше ніж 4 години - Укрзалізниця

У дорозі затримуються 55 поїздів, середній час запізнення - 2 години, повідомили у понеділок в Укрзалізниці, пише УНН.

На поточну добу низка поїздів відхиляється від графіка. Середній час запізнення - 2 години

- повідомили в Укрзалізниці.

На спеціалізованому сайті УЗ про затримки поїздів вказано, що затримують в дорозі 55 поїздів, два з них - на понад 4 години.

"Ми робимо все можливе, щоб доставити пасажирів максимально швидко та безпечно. (...) На час вимушених затримок вхід до платних залів очікування на вокзалах є безкоштовним для пасажирів із квитками", - зазначили в УЗ.

Атмосферний фронт з Чорного моря приніс негоду у три області, але тривалих заторів не зафіксовано, основні дороги проїзні - Мінрозвитку12.01.26, 10:20 • 1494 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство
Українська залізниця