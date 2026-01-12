Более полусотни поездов задерживаются в пути, два из них более чем на 4 часа - Укрзализныця

В пути задерживаются 55 поездов, среднее время опоздания - 2 часа, сообщили в понедельник в Укрзализныце, пишет УНН.

На текущие сутки ряд поездов отклоняется от графика. Среднее время опоздания - 2 часа - сообщили в Укрзализныце.

На специализированном сайте УЗ о задержках поездов указано, что задерживаются в пути 55 поездов, два из них - более чем на 4 часа.

"Мы делаем все возможное, чтобы доставить пассажиров максимально быстро и безопасно. (...) На время вынужденных задержек вход в платные залы ожидания на вокзалах является бесплатным для пассажиров с билетами", - отметили в УЗ.

