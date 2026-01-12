Атмосферный фронт с Черного моря принес непогоду в три области, но длительных заторов не зафиксировано, основные дороги проездные - Минразвития
Киев • УНН
Атмосферный фронт с Черного моря вызвал осложнение погодных условий в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, где выпало до 10 см снега. Дороги государственного значения проездные, длительных заторов не зафиксировано.
Атмосферный фронт с Черного моря принес непогоду в три области, местами выпало до 10 см снега, но длительных заторов не зафиксировано, основные дороги по стране проездные, сообщили в Минразвития в понедельник, пишет УНН.
Детали
"11 января атмосферный фронт с Черного моря обусловил осложнение погодных условий в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. В течение суток местами выпало до 10 см снега, из-за порывистого южного ветра образовывались заносы", - говорится в сообщении.
Дорожники, как указано, оперативно работали на автодорогах государственного значения - длительных заторов не зафиксировано. "В большинстве областей, где в течение последних пяти суток шел снег, дорожное покрытие местами остается заснеженным и обработано противогололедными материалами", - указали в министерстве.
На дорогах государственного значения, как сообщается, круглосуточно продолжаются снегоочистительные работы.
"Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен", - сообщили в Минразвития.
По сообщению, на всех перевальных участках дорог наблюдается небольшой снег. Дороги местами заснежены. Температура воздуха - от -12 до -8 °С.
По информации Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет сохраняться морозная погода без осадков, лишь в западных областях возможен небольшой снег. На дорогах местами ожидается гололедица.
"Призываем водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость на скользких участках и соблюдать безопасную дистанцию", - подчеркнули в Минразвития.
