Атмосферный фронт с Черного моря принес непогоду в три области, но длительных заторов не зафиксировано, основные дороги проездные - Минразвития

Эксклюзив
08:44 • 2966 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 3962 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16 • 13554 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 24342 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 33001 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 30706 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 29893 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 55298 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 37677 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 35411 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
Популярные новости
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 16589 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto12 января, 00:00 • 14463 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 15927 просмотра
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12 января, 02:10 • 11070 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму05:52 • 7708 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 3538 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 55298 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 65966 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 114504 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 140756 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Андрей Сибига
Виталий Кличко
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Венесуэла
Белый дом
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 15936 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 16595 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 25235 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 27770 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 83692 просмотра
Атмосферный фронт с Черного моря принес непогоду в три области, но длительных заторов не зафиксировано, основные дороги проездные - Минразвития

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Атмосферный фронт с Черного моря вызвал осложнение погодных условий в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, где выпало до 10 см снега. Дороги государственного значения проездные, длительных заторов не зафиксировано.

Атмосферный фронт с Черного моря принес непогоду в три области, но длительных заторов не зафиксировано, основные дороги проездные - Минразвития

Атмосферный фронт с Черного моря принес непогоду в три области, местами выпало до 10 см снега, но длительных заторов не зафиксировано, основные дороги по стране проездные, сообщили в Минразвития в понедельник, пишет УНН.

Детали

"11 января атмосферный фронт с Черного моря обусловил осложнение погодных условий в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. В течение суток местами выпало до 10 см снега, из-за порывистого южного ветра образовывались заносы", - говорится в сообщении.

Дорожники, как указано, оперативно работали на автодорогах государственного значения - длительных заторов не зафиксировано. "В большинстве областей, где в течение последних пяти суток шел снег, дорожное покрытие местами остается заснеженным и обработано противогололедными материалами", - указали в министерстве.

На дорогах государственного значения, как сообщается, круглосуточно продолжаются снегоочистительные работы.

"Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен", - сообщили в Минразвития.

По сообщению, на всех перевальных участках дорог наблюдается небольшой снег. Дороги местами заснежены. Температура воздуха - от -12 до -8 °С.

По информации Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет сохраняться морозная погода без осадков, лишь в западных областях возможен небольшой снег. На дорогах местами ожидается гололедица.

"Призываем водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость на скользких участках и соблюдать безопасную дистанцию", - подчеркнули в Минразвития.

Отключение света и непогода в Украине: Зеленский сообщил о сверхсложной ситуации в ряде областей11.01.26, 22:01 • 10015 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира