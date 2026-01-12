Атмосферний фронт з Чорного моря приніс негоду у три області, але тривалих заторів не зафіксовано, основні дороги проїзні - Мінрозвитку

$43.080.09
50.140.03
ukenru
05:16 • 11648 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 22108 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 30899 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 29176 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 28765 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 52644 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 36726 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 35158 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 45060 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 71220 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.8м/с
82%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України11 січня, 22:25 • 10324 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 14066 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto12 січня, 00:00 • 12590 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 13323 перегляди
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10 • 8572 перегляди
Публікації
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 72 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 52642 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 64520 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 112897 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 139186 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Андрій Сибіга
Віталій Кличко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 13483 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 14227 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 24557 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 27102 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 83021 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Фільм

Атмосферний фронт з Чорного моря приніс негоду у три області, але тривалих заторів не зафіксовано, основні дороги проїзні - Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Атмосферний фронт з Чорного моря спричинив ускладнення погодних умов у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях, де випало до 10 см снігу. Дороги державного значення проїзні, тривалих заторів не зафіксовано.

Атмосферний фронт з Чорного моря приніс негоду у три області, але тривалих заторів не зафіксовано, основні дороги проїзні - Мінрозвитку

Атмосферний фронт з Чорного моря приніс негоду у три області, місцями випало до 10 см снігу, але тривалих заторів не зафіксовано, основні дороги по країні проїзні, повідомили в Мінрозвитку у понеділок, пише УНН.

Деталі

"11 січня атмосферний фронт із Чорного моря зумовив ускладнення погодних умов у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Протягом доби місцями випало до 10 см снігу, через поривчастий південний вітер утворювались замети", - ідеться у повідомленні.

Дорожники, як вказано, оперативно працювали на автошляхах державного значення - тривалих заторів не зафіксовано. "У більшості областей, де протягом останніх п’яти діб ішов сніг, дорожнє покриття місцями залишається засніженим та оброблене протиожеледними матеріалами", - вказали у міністерстві.

На дорогах державного значення, як повідомляється, цілодобово тривають снігоочисні роботи.

"Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - повідомили у Мінрозвитку.

За повідомленням, на всіх перевальних ділянках доріг спостерігається невеликий сніг. Дороги місцями засніжені. Температура повітря - від -12 до -8 °С. 

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні в Україні зберігатиметься морозна погода без опадів, лише в західних областях можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди очікується ожеледиця.

"Закликаємо водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху, знижувати швидкість на слизьких ділянках та дотримуватися безпечної дистанції", - наголосили у Мінрозвитку.

Відключення світла і негода в Україні: Зеленський повідомив про надскладну ситуацію у низці областей11.01.26, 22:01 • 9758 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу