Атмосферний фронт з Чорного моря приніс негоду у три області, але тривалих заторів не зафіксовано, основні дороги проїзні - Мінрозвитку

Атмосферний фронт з Чорного моря спричинив ускладнення погодних умов у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях, де випало до 10 см снігу. Дороги державного значення проїзні, тривалих заторів не зафіксовано.
Деталі
"11 січня атмосферний фронт із Чорного моря зумовив ускладнення погодних умов у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Протягом доби місцями випало до 10 см снігу, через поривчастий південний вітер утворювались замети", - ідеться у повідомленні.
Дорожники, як вказано, оперативно працювали на автошляхах державного значення - тривалих заторів не зафіксовано. "У більшості областей, де протягом останніх п’яти діб ішов сніг, дорожнє покриття місцями залишається засніженим та оброблене протиожеледними матеріалами", - вказали у міністерстві.
На дорогах державного значення, як повідомляється, цілодобово тривають снігоочисні роботи.
"Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - повідомили у Мінрозвитку.
За повідомленням, на всіх перевальних ділянках доріг спостерігається невеликий сніг. Дороги місцями засніжені. Температура повітря - від -12 до -8 °С.
За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні в Україні зберігатиметься морозна погода без опадів, лише в західних областях можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди очікується ожеледиця.
"Закликаємо водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху, знижувати швидкість на слизьких ділянках та дотримуватися безпечної дистанції", - наголосили у Мінрозвитку.
