Понад 80% спостерігачів СММ ОБСЄ працюють на сході України - А.Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Наразі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нараховує 722 спостерігача. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
“Наразі місія нараховує 722 спостерігачі з яких 603 працюють на сході України. Крім цього в нас 331 місцевий працівник і 93 інших міжнародних працівників, які працюють в СММ ОБСЄ”, — повідомив А.Хуг.
Нагадаємо, станом на 3 лютого на Донбасі працювало 588 спостерігачів СММ ОБСЄ, що на 15 менше за ту кількість, що є сьогодні.
Як повідомляв УНН, невдовзі 700 спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні отримають додаткове технічне устаткування. Про це заявив міністр закордонних справ Австрії, яка нині головує в ОБСЄ, Себастьян Курц.