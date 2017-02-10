Более 80% наблюдателей СММ ОБСЕ работают на востоке Украины - А.Хуг

"Сейчас миссия насчитывает 722 наблюдателя, из которых 603 работают на востоке Украины. Кроме этого у нас 331 местный работник и 93 других международных сотрудника, работающих в СММ ОБСЕ", - сообщил А.Хуг.

Напомним, по состоянию на 3 февраля на Донбассе работало 588 наблюдателей СММ ОБСЕ, что на 15 меньше того количества, что есть сегодня.

Как сообщал УНН, вскоре 700 наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине получат дополнительное техническое оборудование. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, С.Курц.