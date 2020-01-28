Понад 750 відділень інтенсивної терапії в Україні забезпечені киснем для хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В Україні 757 відділень інтенсивної терапії, які підпорядковані департаментам Міністерства охорони Здоров’я, на 100% забезпечені киснем. Про це під час пресбрифінгу на тему "Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV" повідомив член експертної групи оперативного штабу МОЗ, лікар-анестезіолог Сергій Добров, передає кореспондент УНН.
"757 відділень інтенсивної терапії, які підпорядковані департаментам Охорони Здоров’я, на 100% всі забезпечені киснем. Одним з основних методів пацієнтів з гіпоксимією є оксигенотерапія… У більшості пацієнтів з ускладненим перебігом є прояви у вигляді пневмонії, а основний метод лікування – оксигенотерапія. Неінвазивна, при погіршенні стану - інвазивна вентиляція", - сказав Сергій Добров.
Він зазначив, що матеріально-технічне забезпечення є на задовільному рівні.
Нагадаємо, МОЗ не інформувало Олександрівську лікарню про необхідність прийняття пацієнтів з коронавірусом.