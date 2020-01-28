Более 750 отделений интенсивной терапии в Украине обеспечены кислородом для больных коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Украине 757 отделений интенсивной терапии, которые подчинены департаментам Министерства Здравоохранения, на 100% обеспечены кислородом. Об этом во время пресс-брифинга на тему "О ситуации по коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил член экспертной группы оперативного штаба Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Добров, передает корреспондент УНН.
"757 отделений интенсивной терапии, которые подчинены департаментам здравоохранения, на 100% все обеспечены кислородом. Одним из основных методов пациентов с гипоксимиею является оксигенотерапия ... У большинства пациентов с осложненным течением есть проявления в виде пневмонии, а основной метод лечения - оксигенотерапия. Неинвазивная, при ухудшении состояния - инвазивная вентиляция", - сказал Сергей Добров.
Он отметил, что материально-техническое обеспечение доступно на удовлетворительном уровне.
Напомним, Минздрав не информировал Александровскую больницу о необходимости принятия пациентов с коронавирусом.