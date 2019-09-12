Понад 730 авіабомб знищили з початку року в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. З початку року піротехніки ДСНС України вилучили та знищили понад 42 тисячі вибухонебезпечних предметів, у тому числі 734 авіабомби. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.
"Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 42389 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 734 авіаційні бомби", - повідомили у ДСНС.
Так, лише впродовж минулої доби здійснено 47 виїздів, під час яких виявлено 200 боєприпасів, у тому числі 1 авіаційну бомбу.
Нагадаємо, чоловік спалював траву і підірвався на снаряді.