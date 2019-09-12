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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117646 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109317 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115689 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122468 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149518 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149520 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Более 730 авиабомб уничтожили с начала года в Украине

Более 730 авиабомб уничтожили с начала года в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 42 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 734 авиабомбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 42389 взрывоопасных предметов, в том числе 734 авиационные бомбы", - сообщили в ГСЧС.

Так, только в течение минувших суток осуществлено 47 выездов, в ходе которых выявлено 200 боеприпасов, в том числе 1 авиационную бомбу.

Напомним, мужчина сжигал траву и подорвался на снаряде.

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