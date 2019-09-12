Более 730 авиабомб уничтожили с начала года в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 42 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 734 авиабомбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 42389 взрывоопасных предметов, в том числе 734 авиационные бомбы", - сообщили в ГСЧС.
Так, только в течение минувших суток осуществлено 47 выездов, в ходе которых выявлено 200 боеприпасов, в том числе 1 авиационную бомбу.
Напомним, мужчина сжигал траву и подорвался на снаряде.