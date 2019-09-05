Чоловік спалював траву і підірвався на снаряді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Селянин загинув від вибуху, який стався на його присадибній ділянці під час спалювання трави. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.
"4 вересня, близько 18:30, до Романівського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки села Вільхи про вибух на сусідській присадибній ділянці. Спалюючи сушню, на власній присадибній ділянці загинув селянин", - йдеться в повідомленні.
Попередньо правоохоронці встановили, що вибухнув боєприпас часів Другої Світової війни.
"Попередньо з’ясовано, що 69-річний селянин спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет. Чоловік отримав травми, що виявились несумісними з життям. Він загинув на місці події", - повідомили в поліції.
За вказаним фактом тривають перевірки.
Нагадаємо, на подвір’ї ректора Тернопільского економічного університету стався вибух, внаслідок якого постраждав сам ректор та його дружина.