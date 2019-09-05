Мужчина сжигал траву и подорвался на снаряде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сельчанин погиб от взрыва, который произошел на его приусадебном участке при сжигании травы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
"4 сентября, около 18:30, в Романовское отделение полиции поступило сообщение от жительницы села Ольхи о взрыве на соседском приусадебном участке. Сжигая сухую траву, на собственном приусадебном участке погиб сельчанин", - говорится в сообщении.
Предварительно правоохранители установили, что взорвался боеприпас времен Второй Мировой войны.
"Предварительно установлено, что 69-летний сельчанин сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия", - сообщили в полиции.
По данному факту продолжаются проверки.
Напомним, во дворе ректора Тернопольского экономического университета произошел взрыв, в результате которого пострадал сам ректор и его жена.