Понад 70% українців підтримують прямі переговори Зеленського з путіним для припинення війни – опитування

Цитата

«Прямі переговори Зеленського з путіним щодо припинення війни підтримують 74%, чверть – не підтримують. Трохи більше прихильників прямих переговорів на Півдні й Сході, але і в інших регіонах також таких більшість»,- йдеться в результаті опитування.

Деталі

Повідомляється, що водночас, підписання тимчасового перемир’я з росією без виведення її військ з території України на думку населення є неприйнятним (89%).



Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 18 березня. Аудиторія опитування становить населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Додамо

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомляв, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії владіміра путіна є неминучою для закінчення війни, документи для такої зустрічі готують на переговорах делегації.

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