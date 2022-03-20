Более 70% украинцев поддерживают прямые переговоры Зеленского с путиным для прекращения войны - опрос

Цитата

"Прямые переговоры Зеленского с путиным о прекращении войны поддерживают 74%, четверть - не поддерживают. Чуть больше сторонников прямых переговоров на Юге и Востоке, но и в других регионах также таких большинство",- говорится в результате опроса.

Детали

Сообщается, что в то же время, подписание временного перемирия с Россией без вывода ее войск с территории Украины по мнению населения является неприемлемым (89%).



Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 18 марта. Аудитория составляет население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Добавим

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что встречу президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина является неизбежной для окончания войны, документы для такой встречи готовят на переговорах делегации.

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