Все буде Україна: 93% українців вірять у перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. 93% українців вірять, що Україна зможе відбити напад росії. Такими є результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг». Повідомляється, що впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни, повідомляє УНН.
Зазначається також, що половина опитаних – 47% – сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні вже у найближчі кілька тижнів.
Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Терміни проведення: 18 березня 2022 р.