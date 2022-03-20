Все будет Украина: 93% украинцев верят в победу

Отмечается также, что половина опрошенных-47% - надеются, что Украина сможет одержать победу в войне уже в ближайшие несколько недель.

Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 18 марта 2022