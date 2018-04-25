Понад 63% дітей в Україні проживають без "прописки"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. За підрахунками Офісу реформи адміністративних послуг, більше 10 млн українців не можуть скористатися послугою реєстрації через обтяжливі процедури. Понад 63% дітей проживають без “прописки”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
"За підрахунками Офісу реформи адміністративних послуг, більше 10 млн українців не можуть скористатися послугою реєстрації через обтяжливі процедури. Понад 63% дітей проживають без “прописки”. Крім того, громадяни змушені звертатись за послугами посередників, які за винагороду (від 3 тис. грн) реєструють місце проживання у потрібній місцевості", - сказано в повідомленні.
Вказані незручності та зловживання спричинені чинним регулюванням, яке полягає у тому, що реєстрація місця проживання здійснюється не у зв’язку з проживанням у ньому, а на підставі документа, який дає право проживання, або на підставі згоди власника житла. Тобто власник житла, маючи певний інтерес, може дати згоду на “прописку” необмеженій кількості осіб, які фактично не будуть проживати у цьому житлі.
Як повідомляв УНН, Міністерство економічного розвитку та торгівлі не буде перевіряти проживання українців за місцем прописки.