Более 63% детей в Украине проживают без "прописки"

"По подсчетам Офиса реформы административных услуг, более 10 млн украинцев не могут воспользоваться услугой регистрации из-за обременительных процедур. Более 63% детей проживают без "прописки". Кроме того, граждане вынуждены обращаться за услугами посредников, которые за вознаграждение (от 3 тыс. грн ) регистрируют место жительства в нужной местности", - говорится в сообщении.

Указанные неудобства и злоупотребления вызванные действующим регулированием, которое заключается в том, что регистрация места проживания осуществляется не в связи с проживанием в нем, а на основании документа, который дает право проживания, либо на основании согласия собственника жилья. То есть владелец жилья, имея определенный интерес, может дать согласие на "прописку" неограниченном количестве лиц, которые фактически не будут проживать в этом жилье.

Как сообщал УНН, Министерство экономического развития и торговли не будет проверять проживания Украинская по месту прописки.