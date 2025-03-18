Понад 30 тис. безробітних отримали направлення на роботу у межах програми "Армія відновлення"

За 2,5 місяці поточного року Державна служба зайнятості видала понад 30 тисяч направлень на відбудову країни за проєктом "Армія відновлення". До програми залучають тимчасово безробітних громадян та незайнятих внутрішньо переміщених осіб. На виплату заробітних плат було спрямовано 290 млн грн. Про це повідомила пресслужба відомства, пише УНН.

Учасники програми виконують широкий спектр завдань: від надання допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критичної інфраструктури та будівництва оборонних споруд для ЗСУ. Кожен регіон має свої пріоритети, які визначає влада на місцях.

Оплата праці становить до 1,5 мінімальних заробітних плат або 12 тис. грн за повний місяць роботи. Суспільно корисні роботи проводять у 19 регіонах України. Найактивнішими регіонами з реалізації проєкту є Харківська область, а також Донецька і Київська.

У прифронтових громадах Харківської області працівники здебільшого займаються розбором завалів та відновленням будинків, а в більш віддалених районах підтримують порядок та надають допомогу переселенцям.

Доповнення

Проєкт "Армія відновлення" стартував восени 2022 року. Його метою є відновлення зруйнованих ворогом об’єктів та надання можливості тимчасового працевлаштування людям, які втратити роботу.

Ситуація на ринку праці України: рівень безробіття та затребувані професії у 2025 році