Понад 200 українців зможуть отримати безкоштовне житло у Польщі

Деталі

На фінансування проекту соціального житла місцева влада Опольського воєводства вже виділила 6 млн злотих (46 млн гривень). За попередніми підрахунками, у 49 квартирах зможуть поселитися понад 200 осіб.

Перелік громад, де біженцям виділять житло:



Стшельце Опольске (8 помешкань)



Ключборк (7 помешкань)



Добродзєнь (6 помешкань)



Олесно (3 помешкання)



Бяла (2 помешкання)



Бжег (2 помешкання)



Добжень Вєлькі (2 помешкання)



Глубчице (2 помешкання)



Грухолази (2 помешкання)



Лєчніца (2 помешкання)



Ниса (2 помешкання)



Пачкув (2 помешкання)



Попєлув (2 помешкання)



Пруднік (2 помешкання)



Стшелечкі (2 помешкання)



Волчин (2 помешкання)



Уязд (1 помешкання)



Соціальне житло для біженців матиме площу від 40 до 50 кв. м. Перед заселенням будівельники виконають ремонтні роботи, а влада закупить необхідні меблі та техніку. За якими правилами надаватиметься таке житло, вирішуватиме кожна громада окремо. Наразі передбачається, що біженці з України зможуть проживати там орієнтовно 2 роки.

Як зазнчається, коли біженці повернуться до України, ці квартири виділятимуть жителям Опольського воєводства, які опинилися в скрутному становищі.

Доповнення

Місцева влада бельгійського міста Гент анонсувала будівництва селища для біженців з України, яке планують відкрити на початку 2023 року.