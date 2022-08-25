У Бельгії анонсували будівництво селища для українських біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Місцева влада бельгійського міста Гент анонсувала будівництва селища для біженців з України, яке планують відкрити на початку 2023 року. Про це повідомляє The Mayor, передає УНН.
Деталі
Згідно з офіційною заявою, у Генті до напливу біженців вже існував дефіцит житла. Так, минулого року 10 тисяч студентів не могли орендувати помешкання. Тому на початку цього року місто оголосило про план розпочати контроль над кількістю студентів шляхом співпраці з університетами.
За даними ООН, станом на 16 серпня у Бельгії зареєстровано понад 52 тисячі біженців. За місцевими даними, у Фландрії їх зареєстровано близько 16 тисяч. Натомість у Генті проживає лише 332 українці, які, як пояснює міська влада, переважно проживають у приватних сім’ях.
Як зазначається, село для біженців буде розташоване в полі, на околиці міста. Роботи на ділянці розпочнуться у вересні. Планується, що там буде близько 200 одиниць житла, які зможуть вмістити майже 600 людей.
Місто співпрацюватиме з фламандським урядом у фінансуванні та будівництві селища, і це має допомогти вирішити проблему на регіональному рівні.
Доповнення
З початку широкомасштабної війни рф проти України мільйони людей вимушені тікати за кордон. За оцінками ООН у справах біженців, за останні півроку Україну залишили понад 11 мільйонів людей.