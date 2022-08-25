В Бельгии анонсировали строительство поселка для украинских беженцев

Детали



Согласно официальному заявлению, в Генте к наплыву беженцев уже существовал дефицит жилья. Так, в прошлом году 10 тысяч студентов не могли арендовать жилье. Поэтому в начале этого года город объявил о плане начать контроль над количеством студентов путем сотрудничества с университетами.

По данным ООН, по состоянию на 16 августа в Бельгии зарегистрировано более 52 тысяч беженцев. По местным данным, во Фландрии их зарегистрировано около 16 тысяч. В Генте проживает только 332 украинца, которые, как объясняют городские власти, преимущественно проживают в частных семьях.

Как отмечается, поселок для беженцев будет расположен в поле, на окраине города. Работы на участке начнутся в сентябре. Планируется, что там будет около 200 единиц жилья, которые смогут вместить около 600 человек.

Город будет сотрудничать с фламандским правительством в финансировании и строительстве поселка, и это должно помочь решить проблему на региональном уровне.

Дополнение

С начала широкомасштабной войны рф против Украины миллионы людей вынуждены бежать за границу. По оценкам ООН по делам беженцев, за последние полгода Украину покинули более 11 миллионов человек.