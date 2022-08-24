В ООН порахували, скільки українців виїхали за кордон: рекордна кількість

Деталі

Так, з 24 лютого 2022 року майже третина громадян України виїхала у зв’язку з путінською агресією. мова йде про 11,1 млн людей. Водночас 4,7 мільйона вимушених переселенців вже повернулися додому, ще значна частина чекає на закінчення бойових дій, щоб повернутися до України.

Країни, які найбільше прийняли біженців з України:

• Польща;

• Німеччина;

• Велика Британія;

• Канада;

• Угорщина;

• Румунія;

• Словаччина;

• Молдова та інші.

Доповнення

Українці, які прибули до Швейцарії, отримали право на проживання в країні протягом одного року.