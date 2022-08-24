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В ООН посчитали, сколько украинцев уехали за границу: рекордное количество

Киев • УНН

 • 1632890 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. С начала широкомасштабной войны рф против Украины миллионы людей вынуждены бежать за границу. По оценкам ООН по делам беженцев, за последние полгода Украину покинули более 11 миллионов человек. Об этом сообщает UNHCR, информирует УНН

В ООН посчитали, сколько украинцев уехали за границу: рекордное количество

Детали 

Так, с 24 февраля 2022 года почти треть граждан Украины уехала в связи с путинской агрессией. речь идет об 11,1 млн человек. В то же время 4,7 миллиона вынужденных переселенцев уже вернулись домой, еще значительная часть ждет окончания боевых действий, чтобы вернуться в Украину.

Страны, наиболее принявшие беженцев из Украины:

• Польша;
• Германия;
• Великобритания;
• Канада;
• Венгрия;
• Румыния;
• Словакия;
• Молдова и другие.

Дополнение 

Украинцы, прибывшие в Швейцарию, получили право на проживание в стране в течение одного года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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