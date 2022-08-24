В ООН посчитали, сколько украинцев уехали за границу: рекордное количество

Детали

Так, с 24 февраля 2022 года почти треть граждан Украины уехала в связи с путинской агрессией. речь идет об 11,1 млн человек. В то же время 4,7 миллиона вынужденных переселенцев уже вернулись домой, еще значительная часть ждет окончания боевых действий, чтобы вернуться в Украину.

Страны, наиболее принявшие беженцев из Украины:

• Польша;

• Германия;

• Великобритания;

• Канада;

• Венгрия;

• Румыния;

• Словакия;

• Молдова и другие.

Дополнение

Украинцы, прибывшие в Швейцарию, получили право на проживание в стране в течение одного года.