Более 200 украинцев смогут получить бесплатное жилье в Польше

Детали

На финансирование проекта социального жилья местные власти Опольского воеводства уже выделили 6 млн злотых (46 млн гривен). По предварительным подсчетам, в 49 квартирах смогут поселиться более 200 человек.

Список громад, где беженцам выделят жилье:



Стшельце Опольское (8 квартир)



Ключборк (7 квартир)



Добродень (6 квартир)



Олесно (3 дома)



Бяла (2 квартиры)



Бжег (2 дома)



Добжень Вельки (2 дома)



Глубчице (2 дома)



Грухолазы (2 квартиры)



Лечница (2 квартиры)



Ниса (2 дома)



Пачкув (2 квартиры)



Попелул (2 квартиры)



Прудник (2 квартиры)



Стшелечки (2 квартиры)



Волчин (2 дома)



Уязд (1 квартира)



Социальное жилье для беженцев будет иметь площадь от 40 до 50 кв. м. Перед заселением строители выполнят ремонтные работы, а власти закупят необходимую мебель и технику. По каким правилам будет предоставляться такое жилье, каждая громада будет решать отдельно. Предполагается, что беженцы из Украины смогут проживать там ориентировочно 2 года.

Как отмечается, когда беженцы вернутся в Украину, эти квартиры будут выделять жителям Опольского воеводства, оказавшимся в затруднительном положении.

Дополнение

Местные власти бельгийского города Гент анонсировали строительство поселка для беженцев из Украины, которое планируют открыть в начале 2023 года.