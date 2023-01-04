Понад 20% орних земель в Україні під окупацією

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«Ми однозначно втратили й втрачаємо зараз. 20% з чимось орних земель знаходяться зараз не під контролем України, це землі під окупацією. Це землі в основному, які давали Україні ранні зернові озимі, тому що це зона озимої пшениці, частково озимого ячменю й десь соняшника. Саме ці землі будуть найбільш заміновані», - розповів Сольський.

Доповнення

2 грудня повідомлялося, що українські аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали вже близько 42 млн тонн зерна, при чому найбільше зерна намолотили аграрії Вінниччини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини.