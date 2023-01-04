Более 20% пахотных земель в Украине под оккупацией

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«Мы однозначно потеряли и теряем сейчас. 20% с чем-то пахотных земель находятся сейчас не под контролем Украины, это земли под оккупацией. Это земли в основном, которые давали Украине ранние зерновые озимые, потому что это зона озимой пшеницы, частично озимого ячменя и где-то подсолнечника. Именно эти земли будут наиболее заминированы», - рассказал Сольский.

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2 декабря сообщалось, что украинские аграрии во время нынешней уборочной кампании собрали уже около 42 млн тонн зерна, при чем больше всего зерна намолотили аграрии Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областей.