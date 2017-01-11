Понад 2 тисячі квартир з недостатнім опаленням обстежили в Києві

Із початку опалювального сезону здійснено 2 331 комісійне обстеження квартир, де зафіксована недостатня температура опалення. Такі комісії діють у кожному районі та в результаті їхньої роботи приймається рішення про перерахунок або оперативно усуваються поломки, що впливають на роботу системи опалення.

“Комісія складається з представників теплопостачальних підприємств — ПАТ „Київенерго“ або ТОВ „Єврореконструкція“, житлових підприємств та, власне, самих мешканців. Здійснюється замір температури опалення в оселі. Якщо фіксується температура нижча від необхідної норми, а це +18 градусів, то визначається причина та відповідальний за це. У результаті або оперативно усуваються технічні неполадки, або людині здійснюється перерахунок”, — розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

П.Пантелеєв перевірив дві квартири, мешканці яких скаржилися на неякісну послугу опалення. У помешканнях було зафіксовано +16 градусів тепла.

“У першій квартирі в Голосіївському районі визначено, що причиною є технічна проблема, яка виникла після встановлення теплового лічильника минулого року. Протягом доби ЖЕК спільно з „Київенерго“ проведуть необхідні обрахунки, спланують технічні заходи, аби повернути людям у квартиру нормальну температуру опалення. У випадку квартири на вулиці Дружківській результати обстеження квартири та теплопункту показали, що необхідно замінити як крани на радіаторах у квартирі, яким вже десятки років, так і запірну арматуру в тепловому пункті. На це виконавцям даємо 10 днів, а мешканцям квартир, де є проблема недогріву, здійснять перерахунок”, — пояснив заступник голови КМДА.