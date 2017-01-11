Более 2 тыс. квартир с недостаточным отоплением обследовали в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Киевские комиссии с начала года совершили 2 300 обследований квартир с недостаточной температурой отопления. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
С начала отопительного сезона осуществили 2 331 комиссионное обследование квартир, где зафиксирована недостаточная температура отопления. Такие комиссии действуют в каждом районе и в результате их работы принимается решение о пересчете или оперативно устраняются поломки, влияющие на работу системы отопления.
"Комиссия состоит из представителей теплоснабжающих предприятий - ПАО "Киевэнерго" или ООО "Еврореконструкция", жилищных предприятий и, собственно, самих жителей. Осуществляется замер температуры отопления в доме. Если фиксируется температура ниже необходимой нормы, а это 18 градусов, то определяется причина и ответственный за это. В результате или оперативно устраняются технические неполадки, или человеку осуществляется перерасчет", - рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
П.Пантелеев проверил две квартиры, жители которых жаловались на некачественную услугу отопления. В помещениях было зафиксировано 16 градусов тепла.
"В первой квартире в Голосеевском районе определено, что причиной является техническая проблема, которая возникла после установки теплового счетчика в прошлом году. В течение суток ЖЭК совместно с "Киевэнерго" проведут необходимые расчеты, спланируют технические меры, чтобы вернуть людям в квартиру нормальную температуру отопления. В случае квартиры на улице Дружкивской результаты обследования квартиры и теплопункта показали, что необходимо заменить как краны на радиаторах в квартире, которым уже десятки лет, так и запорную арматуру в тепловом пункте. На это исполнителям даем 10 дней, а жителям квартир, где есть проблема недогрева, осуществят пересчет", - пояснил заместитель главы КГГА.