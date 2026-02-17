Понад 2 млн автомобілів Dodge та Chrysler отримали судовий позов через дефекти конструкції сидінь

$43.100.11
16 лютого, 17:19 • 11313 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 20378 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 18741 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 31139 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 26832 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 47543 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26259 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29535 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35539 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38247 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 11708 перегляди
У Молдові знайшли викрадену трирічну дівчинку з України16 лютого, 17:34 • 4240 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 10816 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 6124 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі21:44 • 6338 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 10827 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 22267 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 31140 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 47543 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 82105 перегляди
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14 • 1596 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 6132 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 11717 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 22171 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 28478 перегляди
Понад 2 млн автомобілів Dodge та Chrysler отримали судовий позов через дефекти конструкції сидінь

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Компанія FCA US зіткнулася з колективним позовом через несправність електричного регулятора висоти сидінь у мільйонах моделей. Дефектна деталь може призвести до руйнування каркаса сидіння під час зіткнення, що ставить під загрозу життя водія та пасажирів.

Понад 2 млн автомобілів Dodge та Chrysler отримали судовий позов через дефекти конструкції сидінь

Компанія FCA US, що є американським підрозділом концерну Stellantis, зіткнулася з новим колективним позовом через несправність електричного регулятора висоти сидінь у мільйонах популярних моделей. Позивачі стверджують, що дефектна деталь може призвести до раптового руйнування каркаса сидіння під час зіткнення, що ставить під загрозу життя водія та пасажирів. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

У центрі судового розгляду опинився кронштейн регулятора висоти, який за розміром не перевищує подушечку жувальної гумки, але виконує критичну функцію утримання сидіння.

Згідно зі скаргою, під час ударів ззаду цей елемент схильний до зламу, що спричиняє миттєве падіння крісла та зміщення пасажира. Адвокати надали результати незалежних тестів, де деталь руйнувалася вже на швидкості 40 км/год, фактично виводячи людину із зони ефективної дії ременів та подушок безпеки.

Звинувачення у приховуванні ризиків для споживачів

Позивачі наполягають, що компанії FCA та Lear знали про прорахунки в проєктуванні та тестуванні, проте свідомо не попередили покупців про небезпеку.

У позові зазначається, що такий підхід є грубим порушенням стандартів безпеки, оскільки системи захисту автомобіля розраховані на фіксоване положення пасажира, яке втрачається при поломці крісла. Наразі Stellantis не надав офіційних коментарів щодо можливого відкликання автомобілів або планів щодо позасудового врегулювання претензій.

Степан Гафтко

СвітАвто
Дорожньо-транспортна пригода