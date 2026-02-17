Понад 2 млн автомобілів Dodge та Chrysler отримали судовий позов через дефекти конструкції сидінь
Київ • УНН
Компанія FCA US зіткнулася з колективним позовом через несправність електричного регулятора висоти сидінь у мільйонах моделей. Дефектна деталь може призвести до руйнування каркаса сидіння під час зіткнення, що ставить під загрозу життя водія та пасажирів.
Деталі
У центрі судового розгляду опинився кронштейн регулятора висоти, який за розміром не перевищує подушечку жувальної гумки, але виконує критичну функцію утримання сидіння.
Згідно зі скаргою, під час ударів ззаду цей елемент схильний до зламу, що спричиняє миттєве падіння крісла та зміщення пасажира. Адвокати надали результати незалежних тестів, де деталь руйнувалася вже на швидкості 40 км/год, фактично виводячи людину із зони ефективної дії ременів та подушок безпеки.
Звинувачення у приховуванні ризиків для споживачів
Позивачі наполягають, що компанії FCA та Lear знали про прорахунки в проєктуванні та тестуванні, проте свідомо не попередили покупців про небезпеку.
У позові зазначається, що такий підхід є грубим порушенням стандартів безпеки, оскільки системи захисту автомобіля розраховані на фіксоване положення пасажира, яке втрачається при поломці крісла. Наразі Stellantis не надав офіційних коментарів щодо можливого відкликання автомобілів або планів щодо позасудового врегулювання претензій.