Более 2 млн автомобилей Dodge и Chrysler получили судебный иск из-за дефектов конструкции сидений
Киев • УНН
Компания FCA US столкнулась с коллективным иском из-за неисправности электрического регулятора высоты сидений в миллионах моделей. Дефектная деталь может привести к разрушению каркаса сиденья во время столкновения, что ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров.
Компания FCA US, американское подразделение концерна Stellantis, столкнулась с новым коллективным иском из-за неисправности электрического регулятора высоты сидений в миллионах популярных моделей. Истцы утверждают, что дефектная деталь может привести к внезапному разрушению каркаса сиденья во время столкновения, что ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
В центре судебного разбирательства оказался кронштейн регулятора высоты, который по размеру не превышает подушечку жевательной резинки, но выполняет критическую функцию удержания сиденья.
Согласно жалобе, при ударах сзади этот элемент склонен к излому, что вызывает мгновенное падение кресла и смещение пассажира. Адвокаты предоставили результаты независимых тестов, где деталь разрушалась уже на скорости 40 км/ч, фактически выводя человека из зоны эффективного действия ремней и подушек безопасности.
Обвинения в сокрытии рисков для потребителей
Истцы настаивают, что компании FCA и Lear знали о просчетах в проектировании и тестировании, однако сознательно не предупредили покупателей об опасности.
В иске отмечается, что такой подход является грубым нарушением стандартов безопасности, поскольку системы защиты автомобиля рассчитаны на фиксированное положение пассажира, которое теряется при поломке кресла. В настоящее время Stellantis не предоставил официальных комментариев относительно возможного отзыва автомобилей или планов по внесудебному урегулированию претензий.