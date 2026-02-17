$43.100.11
16 февраля, 17:19 • 11756 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 21928 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 19708 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 32300 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 27542 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 47971 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26416 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29577 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35575 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38277 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Более 2 млн автомобилей Dodge и Chrysler получили судебный иск из-за дефектов конструкции сидений

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Компания FCA US столкнулась с коллективным иском из-за неисправности электрического регулятора высоты сидений в миллионах моделей. Дефектная деталь может привести к разрушению каркаса сиденья во время столкновения, что ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров.

Более 2 млн автомобилей Dodge и Chrysler получили судебный иск из-за дефектов конструкции сидений

Компания FCA US, американское подразделение концерна Stellantis, столкнулась с новым коллективным иском из-за неисправности электрического регулятора высоты сидений в миллионах популярных моделей. Истцы утверждают, что дефектная деталь может привести к внезапному разрушению каркаса сиденья во время столкновения, что ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

В центре судебного разбирательства оказался кронштейн регулятора высоты, который по размеру не превышает подушечку жевательной резинки, но выполняет критическую функцию удержания сиденья.

Согласно жалобе, при ударах сзади этот элемент склонен к излому, что вызывает мгновенное падение кресла и смещение пассажира. Адвокаты предоставили результаты независимых тестов, где деталь разрушалась уже на скорости 40 км/ч, фактически выводя человека из зоны эффективного действия ремней и подушек безопасности.

Обвинения в сокрытии рисков для потребителей

Истцы настаивают, что компании FCA и Lear знали о просчетах в проектировании и тестировании, однако сознательно не предупредили покупателей об опасности.

В иске отмечается, что такой подход является грубым нарушением стандартов безопасности, поскольку системы защиты автомобиля рассчитаны на фиксированное положение пассажира, которое теряется при поломке кресла. В настоящее время Stellantis не предоставил официальных комментариев относительно возможного отзыва автомобилей или планов по внесудебному урегулированию претензий.

Степан Гафтко

Новости МираАвто
Дорожно-транспортное происшествие