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Понад 160 тисяч домогосподарств отримали житлову субсидію на Кіровоградщині

Понад 160 тисяч домогосподарств отримали житлову субсидію на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 5776 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Станом на сьогодні житлову субсидію отримали 165 тис. домогосподарств Кіровоградської області. Про це під час понеділкової наради в ОДА поінформував очільник області Сергій Кузьменко, передає кореспондент УНН.

“Минулого тижня прем’єр проводив селекторну нараду на якій говорив, що допомога громадянам України на сплату комунальних послуг є безповоротною підтримкою держави громадян України. Ще раз наголошую на тому, що у держави достатньо можливостей кожному громадянину України, який має недостатній заробіток, допомогти в сплаті компослуг”, — повідомив С.Кузьменко.

Також він додав, що минулого року субсидію отримали 112 тис. домогосподарств. Всі домогосподарства, які мали субсидії, переоформили допомогу на поточний рік.

“Департамент продовжує працювати, і кожен громадянин, який має недостатньо коштів, щоб самотужки сплатити рахунки, які сьогодні надійшли, має можливість звернутися у відповідне управління соцзахисту і отримати підтримку від держави”, — зауважив посадовець.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, субсидію на Кіровоградщині отримали більше 38% домогосподарств.

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